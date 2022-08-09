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Умер дважды лауреат Пулитцеровской премии, историк Дэвид Маккалоу

Дэвид Маккалоу

В США в возрасте 89 лет умер Дэвид Маккалоу - историк, автор бестселлеров, дважды лауреат Пулитцеровской премии. Причина смерти не уточняется. Маккалоу умер в своем доме в штате Массачусетс в воскресенье, 7 августа. Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.

Маккалоу специализировался на истории США и был автором биографий политиков, которые и принесли ему широкую популярность. Книги Маккалоу выходили на 19 языках.

Он дважды был лауреатом Пулитцеровской премии — за биографии президентов США Джона Адамса и Гарри Трумэна.

Маккалоу также известен своими исследовательскими и популярными работами о важных американских деятелях и моментах в истории, таких как строительство Бруклинского моста и первый полет братьев Райт, сообщает Reuters. Книга "Великий мост" легла в основу одноименного документального фильма, получившего "Оскара" в 1982 году.

Маккалоу родился в Питтсбурге в 1933 году. Степень по английской литературе он получил в Йельском университете, свою карьеру начинал в Sports Illustrated.

Его первая книга — "Наводнение в Джонстауне" — стала бестселлером 1968 года. Этот успех воодушевил его бросить работу и полностью посвятить себя писательской карьере.

Всего Маккалоу написал 12 книг. Последняя его работа "Пионеры" вышла 2019 году . Она рассказывает историю первопроходцев, которые основали первое поселение на территории Огайо.

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