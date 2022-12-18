Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Умер генерал Моисеев. Одни сутки он возглавлял Минобороны СССР

Путч ГКЧП, август 1991 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Моисеев умер 18 декабря на 84-м году жизни. Об этом сообщила организация "Российский союз ветеранов", которую он возглавлял.

Моисеев родился в 1939 году, окончил военное училище и академию, занимал в 1970-1980-е годы ряд командирских должностей и руководящих постов в Советской армии. С 1988 года был начальником Генштаба Вооружённых сил СССР. Был одним из самых молодых советских генералов армии в послевоенный период.

В дни августовского путча 1991 года выполнял приказы своего начальника - члена ГКЧП министра обороны Дмитрия Язова. После поражения ГКЧП и задержания Язова 22 августа был назначен вернувшимся в Москву президентом Михаилом Горбачёвым исполняющим обязанности министра обороны. Это назначение вызвало недоумение и гнев многих противников путча, и уже на следующий день Моисеев был снят с должности как и.о. министра, так и начальника Генштаба.

В отставке Моисеев с конца 1990-х годов вновь стал участвовать в деятельности ряда околоармейских организаций, в том числе ветеранских. Стал членом Федерального координационного совета созданного по инициативе Владимира Путина Общероссийского народного фронта, был доверенным лицом Путина, а в 2011-2016 годах депутатом Госдумы от "Единой России".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Россия планирует большое наступление
Embed
Россия планирует большое наступление

No media source currently available

0:00 0:19:16 0:00

Россия планирует большое наступление

В том числе из Беларуси


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG