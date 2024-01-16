Умер глава компартии Эстонии времён перестройки Вайно Вяльяс

В Эстонии 16 января в возрасте 92 лет умер бывший политик и дипломат, первый секретарь ЦК Компартии Эстонской ССР времён перестройки Вайно Вяльяс. Об этом сообщает газета Postimees.

С его именем связана поддержка значительной частью членов эстонской компартии движения за суверенитет, а затем и за независимость Эстонии.

Вяльяс уже в юности стал комсомольским, затем партийным функционером в Эстонской ССР. Затем был дипломатом, послом СССР в Венесуэле и Никарагуа. ЦК Компартии Эстонии он возглавил в 1988 году, сменив на посту первого секретаря Карла Вайно, внук которого, Антон Вайно, сейчас возглавляет администрацию президента России.

На посту первого секретаря ЦК КПЭ Вяльяс уже в 1988 году выступил в поддержку принятия Декларации о суверенитете, которая провозглашала верховенство законов Эстонской ССР над законами СССР. В 1990 году, на фоне роста движения за независимость Эстонии, в эстонской компартии произошёл раскол. Сторонники независимости сформировали самостоятельную компартию, Вяльяс стал её председателем, а противники остались в составе КПСС. В августе 1991 года Вяльяс поддержал восстановление независимости Эстонии. Некоторое время был председателем Эстонской демократической рабочей партии, в которую трансформировалась республиканская компартия, после ряда её неудач ушёл из политики. Сообщается, что президент Эстонии Алан Карис выразил соболезнования в связи с его кончиной.