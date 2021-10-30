Умер Игорь Кириллов, самый известный диктор советского телевидения

Советский и российский ведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни, сообщил Первый канал.

Более 20 лет он вел ежедневную информационную программу "Время". Официально о причинах смерти Кириллова не сообщается. По данным источников "Известий" и Рен-ТВ, состояние здоровья Кириллова стало ухудшаться в сентябре, у него был тромбоз. В октябре диктора госпитализировали, сообщает "Интерфакс".



Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.



В 1955 - 1957 годах был актером Московского театра драмы и комедии (сейчас Театр на Таганке). Позднее начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера Музыкальной редакции Центрального телевидения. Через два с половиной месяца после прихода на телевидение вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов.



Кириллов вёл программу "Время" в последний раз 30 декабря 1989 года. Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на Центральном телевидении.



С 1965 года до конца 1980-х годов (часто в паре с Анной Шатиловой) вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.