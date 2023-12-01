Умер ирландский музыкант Шейн Макгоуэн, бывший лидер The Pogues

Шейн Макгоуэн, бывший солист кельтской панк-группы The Pogues, умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни. Об этом в четверг в Instagram сообщила его жена. "Он всегда будет светом, который я держу перед собой, мерилом моих мечтаний и любовью всей моей жизни, самой прекрасной душой и прекрасным ангелом, солнцем и луной, началом и концом всего, что мне дорого", сказала Виктория Мэри Кларк.
Певец недавно перенес энцефалит, потребовавший стационарного лечения, сообщает Би-би-си.
Макгоэн многие годы употреблял наркотики и не расставался с алкоголем. Среди его наиболее известных хитов песни 1988 года Fairytale of New York и A Pair of Brown Eyes.
В заявлении пресс-секретаря Макгоуэна говорится, что он "мирно скончался в 3.30 утра 30 ноября, его жена и сестра были с ним рядом".
В 2018 году на праздновании его 60-летнего юбилея в Национальном концертном зале Дублина Макгоуэн удостоился награды за свой вклад в популярную музыку.
В 2020 году вышел документальный фильм о его жизни — Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan.
Он был близким другом скончавшейся в июле этого года ирландской певицы Шинейд О’Коннор.
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