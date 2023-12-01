Умер ирландский музыкант Шейн Макгоуэн, бывший лидер The Pogues

Шейн Макгоуэн, бывший солист кельтской панк-группы The Pogues, умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни. Об этом в четверг в Instagram сообщила его жена. "Он всегда будет светом, который я держу перед собой, мерилом моих мечтаний и любовью всей моей жизни, самой прекрасной душой и прекрасным ангелом, солнцем и луной, началом и концом всего, что мне дорого", сказала Виктория Мэри Кларк.

Певец недавно перенес энцефалит, потребовавший стационарного лечения, сообщает Би-би-си.