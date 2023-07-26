Умерла ирландская певица и композитор Шинейд O'Коннор

В Дублине в возрасте 56 лет умерла певица и композитор Шинейд O'Коннор - одна из главных звёзд ирландской поп-сцены. Помимо музыки, она была известной гражданской активисткой, выступала за защиту прав человека, женщин и беженцев, за отделение Северной Ирландии от Великобритании и воссоединение с независимой Ирландией.

Самая известная песня в исполнении O'Коннор - "Nothing Compares 2 U" - стала в 1990 году главным мировым хитом по версии Billboard Music Awards. На её счету 10 альбомов, один из которых, "I Do Not Want What I Haven't Got", принёс ей премию "Грэмми".

В 2017 году O'Коннор публично рассказала о том, что борется с психическим заболеванием - биполярным расстройством. Год спустя она приняла ислам и сменила имя на Шухаду Давитт.