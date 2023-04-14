Кинокритик и писатель Юрий Богомолов умер утром 14 апреля на 87 году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке его сын, театральный режиссёр Константин Богомолов.

Богомолов-старший в 1965 году окончил ВГИК, с 1964 года публиковался в в журналах "Искусство кино", "Советский экран" и "Сеанс". Руководил отделом культуры в газете "Известия". После перестройки занимался так же освещением телеэфира, был телеобозревателем "Российской газеты".

Он — автор книг о кино и телевидении и создатель популярной в 2000-х телепрограммы "Школа злословия". Юрий Александрович Богомолов был гостем эфиров Радио Свобода.