Умер композитор и музыкальный критик Пётр Поспелов

Композитор и музыкальный критик Пётр Поспелов умер вечером 27 августа на 61 году жизни, сообщила в фейсбуке его сестра Екатерина. За неделю до этого он был госпитализирован скорой помощью и прооперирован, рассказала в соцсетях пианистка Басиния Шульман.

Поспелов — пианист, окончил теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории им. Чайковского, учился в Музыкальной школе имени Прокофьева и в Термен-центре. Он автор и соавтор нескольких произведений академической музыки, нескольких опер и балетов, ставившихся в российских театрах, саундреков для фильмов.

В 2023 году он получил театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа композитора" за оркестровую реконструкцию балета "Катарина, или Дочь разбойника" Цезаря Пуни для Красноярского театра оперы и балета.

Пётр Поспелов — автор более полутора тысяч статей, преимущественно, об опере, академической, симфонической и камерной музыке, пишет издание Classicalmusicnews. Он работал в газетах "Коммерсантъ", "Известия", "Русский телеграф", "Консерватор", "Ведомости", в "Русском журнале", журналах "Афиша" и "Эксперт". Композитор был регулярным гостем эфиров Радио Свобода.