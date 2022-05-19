Умер композитор Вангелис - один из родоначальников электронной музыки

На 80-м году жизни умер греческий композитор Вангелис, которого называют одним из родоначальников электронной музыки.

Афинское агентство новостей ссылается на информацию от адвокатов музыканта. Они отмечают, что Вангелис умер во вторник на этой неделе. Причина смерти не называется.

В комментарии в твиттере премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Вангелиса "пионером электронного звука". "Он начал свой долгий путь на Огненных колесницах. Оттуда он всегда будет присыласть нам свои записи", - написал Мицотакис. Инструментальная тема Вангелиса к фильму "Огненные колесницы", получившему премию "Оскар" в 1982 году, стала одной из самых узнаваемых и любимых из его композиций. В том же году она также была отмечена "Оскаром" в номинации "лучший оригинальный саундтрек".

Как отмечает Reuters, успех "Огненных колесниц" несколько затмил другие саундтреки Вангелиса, но он создал композиции для целого ряда известных фильмов, включая "Пропавшего без вести" Коста-Гавраса и футуристический триллер Ридли Скотта "Бегущий по лезвию".

Помимо прочего Вангелис писал музыку для театра, для разного рода крупных событий, таких как открытие Олимпийских игр в Афинах в 2004 году.