Греческая околокорневая. Артемий Троицкий открывает ребетику

Хедлайнеры двести двадцать шестого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители разных жанров и направлений (но всё близко к этнике) из Греции. Рок-критик Артемий Троицкий вспоминает о богах и титанах, чтобы рассказать о тех, кто определяет развитие современной греческой музыки. И не забывает о трагических обстоятельствах, которые переживает сейчас весь мир.

Российская агрессия против Украины, к сожалению, не остановлена, поэтому и этот выпуск "Музыки на Свободе" мы открываем с хроники творческого сопротивления, со своего рода бонус-трека "Нет войне!" Это сводки с музыкального фронта, новейшие украинские записи, открытые циклом трёх специальных антивоенных выпусков, который я представил в марте 2022 года, и вот продолжаю в течение всего апреля. Сегодня знакомлю вас с группой Two From Zoo, это модная музыка нового поколения, киевский инди-поп дуэт. Они записали уже несколько антивоенных песен, самая известная и пронзительная - "Под вой сирен".

Two From Zoo с композицией Пiд гул сирен

Теперь, с надеждой о мире - к регулярному меню "Музыки на Свободе". В глобальном (или хотя бы европейском) масштабе музыкальную Грецию прославили ровно четыре имени: великая оперная певица (возможно, лучшая в истории) Мария Каллас; композитор Микис Теодоракис (кроме музыки к знаменитому танцу сиртаки, вряд ли кто сможет назвать что-то из его произведений, но имя громкое); композитор Вангелис (Папатанассиу), когда-то лидер и клавишник интересной прог-роковой группы Aphrodite's Child, впоследствии прославился своей киномузыкой; певец Демис Руссос, начинавший как вокалист в тех же "Детях Афродиты", а после распада группы в 1970-е годы побывший поп-звездой в Германии и СССР.

Есть ещё некоторое количество известных артистов с, что называется, "греческими корнями", например, француженка Нана Москоури или британец Кэт Стивенс, но причислить их к греческой сцене было бы явным преувеличением. У нас в "Музыке на Свободе" периодически всплывают греческие альтернативные музыканты (в частности, мощные пост-панки The Calla, но за пределами собственной страны их почти не знают. И это обидно, потому что музыка Греции интересна и ни на одну другую не похожа. Жаль, что не нашлось до сих пор энтузиастов-продюсеров вроде тех, что раскрутили в своё время музыкальную культуру Ямайки, Кубы, Мали или Балкан. Попробую внести свой небольшой вклад.



Аутентичная греческая музыка очень разнообразна: на севере, в Македонии, она ближе к албанской, на востоке к турецкой, на островах к средиземноморской. Начнём мы с крайнего северо-востока, области Фракия, граничащей с Болгарией и Турцией. Evritiki Zygia – инструментальный квинтет, существующий с 2007 года и выпустивший недавно свой дебютный альбом Ormenion на сенегальском (!) лейбле Teranga Beat. Все инструменты – народные акустические, но энергетика этой группы под стать дичайшему панк-року! Остинатные, бесконечно повторяющиеся музыкальные фигуры создают психоделический эффект. Думаю, живые выступления этой команды должны производить сильное впечатление, и если уж говорить об экспорте и международных фестивалях, я бы сделал ставку на них.

Evritiki Zygia с композицией "Солнце заходит"

Совсем иная история – Харис Алексиу. Это самая знаменитая (не считая Каллас, конечно) греческая певица, можно сказать, "греческая Алла Пугачёва". Ей уже за 70, репертуар её обширен – от народных песен через городской фольклор до утончённой эстрады и шансона. Вокалистка Алексиу, без преувеличения, потрясающая – её низкий, совсем не оперный голос исполнен неподдельного драматизма и теплоты. Особенно хороша она в песнях в стиле "ребетика". Ребетика вообще – трагически недооценённый песенный жанр, сравнимый с аргентинским танго и португальским фаду и зародившийся в трущобах Афин и Салоник примерно тогда же, в начале прошлого века. Коротко говоря, это меланхолические страдания про воровскую долю и несчастную любовь. В 1960–1970-е годы жанр был фактически запрещён хунтой "чёрных полковников", так же как в своё время блатная песня в СССР. "Горизонт 2" – новейший студийный альбом Алексиу, эклектичный, гладко спродюсированный и, как мне показалось, рассчитанный скорее на международную, нежели на местную аудиторию.

Харис Алексиу с композицией Άλλα Χώματα

Димитрис Мистакидис, 50 лет, уроженец города Салоники – самый известный греческий гитарист, профессор консерватории, автор двух книг о музыке в стиле "ребетика". В молодости играл на гитаре в разных фолк- и фолк-рок-группах; сейчас выступает соло, сотрудничая с разными инструменталистами и композиторами. "Здесь и там" – его шестой сольный альбом. Предыдущий, "Америка", был посвящён песням греческой диаспоры за океаном; в этом – собрана исключительно современная музыка, хотя и на традиционной основе. В качестве вокалиста Мистакидис попробовал себя сравнительно недавно, но получается у него, по-моему, очень убедительно.

Димитриос Мистакидис с композицией Βουνό με βουνό

Завершит экскурсию по современной греческой "околокорневой" музыке альбом Alati ("Соль") Димитриса Хиотиса. Это серьёзная композиторская работа на стыке этнического, камерного и духовного жанров. Хиотису, автору музыки и исполнителю на критской лире, афганском рубабе, арабском уде, персидской кеманче, лютне и других струнных инструментах, подыгрывают и подпевают артисты из Ирака и Ирана.

Я выбрал самую модернистскую пьесу Sousta ("Весна"), в которой малоазиатскую архаику разбавляют звуки электрической лиры и басового синтезатора.

Плей-лист 226-го выпуска "Музыки на Свободе":

Бонус-трек: Two From Zoo, Пiд гул сирен

1. Spellling (USA). Rainbow Ark, LP The Turning Wheel

2. Matt Watts (Belgium/USA). Lula, LP Queens

3. The Puppini Sisters & Pasadena Roof Orchestra (UK). Dancing Queen, LP Dance Dance Dance

4. William Basinski (USA). For Whom the Bell Tolls, LP Lamentations

5. Sparkle Division (USA). You Ain’t Takin’ my Man, LP To Feel Embraced

6. Evritiki Zygia (Greece). The Sun is Setting, LP Ormenion

7. Charis Alexiou (Greece). Alla chomata, LP Horizonte 2

8. Dimitris Mystakidis (Greece). Vouno me vouno, LP Here & There

9. Dimitris Chiotis (Greece). Sousta, LP Alati

10. Mona Mur (Germany). Bastard, LP Mona Mur

11. Jakko M Jakszyk (UK). Uncertain Times, LP Secrets & Lies

12. Edan (USA). 83 Wheelin’, LP Primitive Plus

