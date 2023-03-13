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Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ

Кэндзабуро Оэ

Японский писатель-пацифист, лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ умер в возрасте 88 лет. О его смерти, которая наступила 3 марта от старости, сообщило издательство книг Оэ Kodansha.

Оэ называют основоположником послевоенной японской литературы. Он написал более 20 повестей и романов, множество эссе, путевых заметок и полемических статей. Во многих своих произведениях он исследовал проблемы самоидентификации современной японской молодёжи, за что его называли японским Сэлинджером.

Также, опираясь на рассказы очевидцев, Оэ писал об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. В нескольких романах писатель художественно осмыслил свой опыт взаимоотношений с сыном с умственной инвалидностью. Его сын Хикари родился с нарушением функциональности мозга, однако обладал абсолютным слухом и впоследствии стал композитором.

В 1994 году за ряд книг Оэ получил Нобелевскую премию по литературе. По мнению жюри, в своих произведениях Оэ создал "воображаемый мир, где реальность и миф сгущаются, чтобы сформировать обескураживающую картину человеческих трудностей сегодня".

В том же году японский император присудил Оэ Орден культуры, однако писатель отказался принять награду. "Я не признаю никакого авторитета, никакой ценности выше демократии", – объяснял тогда Оэ.

Оэ неоднократно критиковал японское правительство за попытки пересмотреть пацифистскую конституцию страны, выступал за выплаты военных репараций азиатским соседям и был противником ядерного оружия.

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