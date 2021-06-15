Умер лётчик-космонавт СССР Владимир Шаталов

Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов умер 15 июня, в возрасте 93 лет. Об этом сообщила госкорпорация Роскосмос. Шаталов был старейшим в мире из ныне живущих участником космических полётов.

Владимир Шаталов совершил три космических полета, первый из них — 14 января 1969 года на корабле "Союз-4". Тогда впервые было проведено ручное сближение и стыковка с "Союзом-5" и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля "Союз-5" в "Союз-4".



Второй полет состоялся в том же году, в октябре. Шаталов был командиром корабля "Союз-8" совместно с Алексеем Елисеевым.

Третий космический полет Шаталова в качестве командира корабля "Союз-10" состоялся в апреле 1971 года. Тогда была осуществлена первая в мире стыковка космического корабля с орбитальной станцией "Салют". Был запланирован переход экипажа на борт станции, но из-за поломки стыковочного узла "Союза-10" его отменили.

С января 1987 года по сентябрь 1991 года Шаталов был начальником Центра подготовки космонавтов имени Гагарина в Подмосковье.



Шаталов награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «Дружбы», а также иностранными орденами и медалями.



О месте и времени похорон пока не сообщается.