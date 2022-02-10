Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Умер Люк Монтанье – вирусолог, открывший ВИЧ

Люк Монтанье

Умер французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии Люк Монтанье, сообщает Liberation.

По данным издания, 89-летний Монтанье умер 8 февраля в больнице в Париже. Что стало причиной смерти, не уточняется.

В 1983 году Монтанье, вместе с профессором Франсуазой Барр-Синусси, открыл вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), за что в 2008 году им присудили Нобелевскую премию в области медицины и физиологии.

Монтанье неоднократно подвергался критике в научном сообществе. Например, за утверждения, что крепкий иммунитет может самостоятельно победить ВИЧ "за несколько недель", а аутизм якобы имеет бактериальное происхождение и может лечиться антибиотиками. Во время пандемии COVID-19 Монтанье выступал против вакцинации, которую считал опасной.

  • В 1983 году независимо от Монтанье ВИЧ был также открыт американским ученым Робертом Галло.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG