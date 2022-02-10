Умер Люк Монтанье – вирусолог, открывший ВИЧ

Умер французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии Люк Монтанье, сообщает Liberation.

По данным издания, 89-летний Монтанье умер 8 февраля в больнице в Париже. Что стало причиной смерти, не уточняется.

В 1983 году Монтанье, вместе с профессором Франсуазой Барр-Синусси, открыл вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), за что в 2008 году им присудили Нобелевскую премию в области медицины и физиологии.

Монтанье неоднократно подвергался критике в научном сообществе. Например, за утверждения, что крепкий иммунитет может самостоятельно победить ВИЧ "за несколько недель", а аутизм якобы имеет бактериальное происхождение и может лечиться антибиотиками. Во время пандемии COVID-19 Монтанье выступал против вакцинации, которую считал опасной.