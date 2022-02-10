В Петербурге из-за угроз закрылся мобильный пункт профилактики ВИЧ 

В Петербурге закрылся мобильный пункт профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей из-за участившихся угроз организаторам и посетителям пункта, сообщает фонд "Гуманитарное действие" (признан в России иностранным агентом).
Как рассказал директор организации Сергей Дугин в интервью "Коммерсанту", в один из последних выездов к сотрудникам подошли двое мужчин в масках, которые угрожали им и обещали вернуться.
Дугин отмечает, что фонд уже более 20 лет работает с наиболее уязвимыми группами населения – наркозависимыми и бездомными. В прошло году "Гуманитарное действие" предложило свои профилактические услуги и трансгендерным людям. После чего в фонд стали поступать угрозы. Чтобы противостоять им, "Гуманитарное действие" планирует привлечь юристов. Возобновление работы мобильного пункта помощи пока не рассматривается.
- Пункт помощи работал один раз в неделю. Там можно было получить консультацию специалиста, сделать экспресс-тест на ВИЧ, гепатит и сифилис. Людям с положительным результатом помогали обратиться за помощью в Центр СПИД.
- Трансгендерные люди в пункте могли проконсультировать по вопросам трансперехода, а также получить стерильные одноразовые шприцы для гормональных инъекций.
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