В Петербурге из-за угроз закрылся мобильный пункт профилактики ВИЧ 

В Петербурге закрылся мобильный пункт профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей из-за участившихся угроз организаторам и посетителям пункта, сообщает фонд "Гуманитарное действие" (признан в России иностранным агентом).

Как рассказал директор организации Сергей Дугин в интервью "Коммерсанту", в один из последних выездов к сотрудникам подошли двое мужчин в масках, которые угрожали им и обещали вернуться.

Дугин отмечает, что фонд уже более 20 лет работает с наиболее уязвимыми группами населения – наркозависимыми и бездомными. В прошло году "Гуманитарное действие" предложило свои профилактические услуги и трансгендерным людям. После чего в фонд стали поступать угрозы. Чтобы противостоять им, "Гуманитарное действие" планирует привлечь юристов. Возобновление работы мобильного пункта помощи пока не рассматривается.