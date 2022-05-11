"Он знал, чего стоит свобода". Каким был первый президент Украины

10 мая на 89-м году жизни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. В качестве главы государства он наряду с лидерами России и Беларуси, Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем, подписал Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР. В то время, по его словам, военный конфликт между россиянами и украинцами невозможно было даже представить.

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в крестьянской семье в селе Великий Житин, которое на тот момент входило в состав Польши. Его отец погиб в 1944 году на фронте во время боев за освобождение села Гать.

"Он ребенком пережил Вторую мировую войну, пережил оккупацию. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира" – так прокомментировал смерть Кравчука Владимир Зеленский, шестой президент страны с момента обретения независимости.

В 1958 году Кравчук вступил в ряды КПСС после окончания Киевского государственного университета. В 1967–1970 годах он учился в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. В дальнейшем Кравчук работал в органах КПСС: заведующим сектором переподготовки кадров отдела организационно-партийной работы ЦК КПУ, инспектором, помощником секретаря ЦК, первым заместителем заведующего отделом. В 1980 году он стал заведующим отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ.

В 1981 году Леонид Кравчук стал членом Центрального комитета КПУ. До 1989-го он возглавлял идеологический отдел, а в 1990-м стал вторым секретарем и членом Политбюро ЦК КПУ. Из рядов Коммунистической партии Леонид Кравчук вышел сразу после августовского путча в Москве в 1991 году.

Первый президент независимой Украины

1 декабря 1991 года в Украине прошли первые президентские выборы. Одновременно с выборами президента Украины состоялся общенациональный референдум по провозглашению независимости Украины. В референдуме приняло участие 84,2% избирателей, из которых 90,3% проголосовали за независимость Украины. 61,6% избирателей на президентских выборах отдали свои голоса Леониду Кравчуку, и он стал первым президентом независимой Украины.

Уже 7–8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще состоялась встреча лидеров Беларуси – Станислава Шушкевича, России – Бориса Ельцина и Украины – Леонида Кравчука. От имени своих государств они подписали Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

Леонид Кравчук неоднократно отмечал, что поставил свою подпись, руководствуясь советской конституцией, дававшей право каждому народу на самоопределение, и результатами состоявшегося за неделю до этого всеукраинского референдума. Спустя годы Кравчук называл подписание Беловежских соглашений мирным государственным переворотом.

"Мы впервые смогли государственный переворот такого масштаба осуществить мирно. Это уникальное явление во всей мировой истории. Придет время, и люди поймут, насколько это было непросто, но насколько это было важно и имело исторические последствия для России, Украины и для всего мира в целом", – говорил Кравчук в 2011 году.

Он был убежден, что Советский Союз сохранить было невозможно, и объективные процессы все равно привели бы к его краху, однако в случае неуправляемого распада могли погибнуть миллионы людей.

"Мы на Украине увидели, что Москва вообще против независимости как таковой, – рассказывал Кравчук. – ГКЧП это подтвердил, заявив, что Горбачев и его команда повели страну не туда и что мы должны возвратиться к истокам того, что было – к централизованной власти со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Понятно, что это противоречило уже нашей философии, видению процессов, происходивших в СССР. Мы жили уже в конфликтном мире. Тогда перед нами встал вопрос: согласится ли украинский народ на такой сценарий, не приведет ли это к политическому взрыву в стране, под обломками которого могут погибнуть миллионы".

Во время президентства Кравчука началось сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и Всемирным банком. В 1992 году он подписал Хельсинкский заключительный акт, который положил начало интеграции Украины в Европу.

Параллельно с этим формировались государственные структуры независимой Украины: вооруженные силы, министерства, были приняты первые 400 законов, трезубец стал гербом Украины.

При этом в период президентства Кравчука в Украине не проводились радикальные экономические реформы, как это было в других постсоветских странах, в итоге страна погрузилась в экономический кризис. Символом этого периода стала "кравчучка" – разновидность ручной тележки, особенно популярной среди челноков первой половины 90-х.

Леонида Кравчука упрекали за подписание Массандровских соглашений по вопросу раздела Черноморского флота СССР и утилизации ядерного оружия на территории Украины. Спустя годы Кравчук назвал это самым сложным периодом в отношениях Украины и России во время его президентства.

"В один из дней встал вопрос: Севастополь украинский, а флот чей? И Верховный Совет высказал мне такую рекомендацию, что надо подчинить Черноморский флот Украине, поскольку он на украинской земле. Ну, я подумал, посоветовался со своими помощниками и издал указ о подчинении Черноморского флота Украине. В тот же день, даже не позвонив мне, Ельцин издал указ о подчинении Черноморского флота России. Начался фактически конфликт, оставалось несколько дней до открытого конфликта. Потому что некоторые корабли начали уже выходить из Севастополя в Одессу, по одному из них начали стрелять боевыми зарядами. Вот это был момент, когда могло начаться там, в Крыму, военное столкновение. И я позвонил Борису Николаевичу и говорю: "Борис Николаевич, давайте так: в один и тот же день, в одно и то же время мы отменим указы, вы свой, а я свой". – "Я подумаю", – говорит. С ним можно было еще говорить. Он подумал, и в 12 часов, я уже не помню, какой это был день, отменил я свой указ, а Борис Николаевич свой. И приняли тогда общий план управления Черноморским флотом. Вместе назначали командующего Черноморским флотом, то есть нашли решение", – рассказывал Кравчук.

Предметом критики также было решение Кравчука в 1994 году подписать трехстороннее соглашение Украины, России и США о немедленном вывозе украинского стратегического ядерного оружия в Россию.

"Я и сейчас убежден в том, что надо было подписывать, надо было ликвидировать ядерное оружие на территории Украины, – говорил Кравчук в 2016 году после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе. – Во-первых, оно было создано за пределами Украины, управление этим оружием находилось за пределами Украины, в Москве, мы им не управляли. Оно представляло внутреннюю опасность для Украины. Мы не могли заменить ядерные боеголовки, потому что не производили их, а срок годности ядерных боеголовок заканчивался в 1998 году. Нужно было все боеголовки снять. 165 ракет стратегических было. Вывести оружие с Украины в Россию, ликвидировать его – это была главная задача, иначе можно было стать заложниками ядерного оружия, находящегося на территории Украины".

После окончания президентского срока

На досрочных президентских выборах 1994 года Кравчук проиграл Леониду Кучме. Впоследствии он трижды избирался в Верховную Раду Украины.

Во время очередных президентских выборов в 2010 году Кравчук был доверенным лицом кандидатки в президенты Украины Юлии Тимошенко. В 2012 году, после победы на выборах президента Виктора Януковича, Кравчук работал в Конституционной ассамблее – специальном консультативном органе при президенте для разработки предложений по внесению изменений в Конституцию.

В 2015 году, после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе, Леонид Кравчук стал председателем общественной организации "Движение за Украину в НАТО". Он отмечал, что, когда подписывались Беловежские соглашения, было невозможно представить военный конфликт между Россией и Украиной.

"Я вам расскажу такой случай. Мы с Ельциным сидим за столом после заседания Содружества Независимых Государств, и журналист задает вопрос: "Борис Николаевич, вот сейчас идут такие слухи, что Россия может пойти войной на Украину, даже с применением атомного оружия..." Ельцин посмотрел на него, потом на меня, встал, очень рельефно пальцем повертел у виска и сказал: "Вы что? Война России против Украины? Вы считаете это возможным? Мы братья. Мы из единой колыбели". Эти слова шли у него изнутри. Он не говорил наигранно, он говорил эмоционально, он сам верил, что это невозможно. Потом обращается ко мне: "Леонид Макарович, а вы как считаете?" Я говорю: "Борис Николаевич, я считаю так же, как вы, я не допускаю этого". И я действительно так считал. Я понимал, что могут быть противоречия, потому что разрываются экономические, политические, духовные связи. Народ возрождается, появляются новые исторические задачи. Увы, не всегда политики умеют скоординировать так отношения, чтобы были учтены интересы одной стороны и другой стороны. Но чтобы убивать, аннексировать, ставить задачу полностью уничтожить государство… Ведь задача Путина – уничтожить украинское государство. Такого я в страшном сне увидеть не мог. Поставить такую зверскую задачу, которая не вписывается в гуманизм, в человеческие отношения…" – рассказывал Кравчук в интервью Радио Свобода в 2016 году.

Тогда же он заявил, что Путин стал для украинцев врагом номер один.

"Я понимаю, что Россия имеет свое видение этого вопроса, а видение России состоит в том, что Украина должна быть только с Россией, вернее, под Россией. Украины как таковой для них не существует, а существует Украина как часть России, и вся философия России именно на этом построена. Борис Ельцин немножко отличался от Путина своими мировоззренческими позициями, политикой, концепцией по отношению к Украине... Но мы как-то беседуем, и он мне задает вопрос: "Леонид Макарович, вы действительно верите, что Украина пойдет в Европу?" Я говорю: "Борис Николаевич, мы же подписали с вами Будапештское соглашение, где четко определено, что каждый народ сам определяет, куда ему идти". – "Э-э нет, мы 330 лет вместе, все пронизано этим словом "вместе", и разорвать нас невозможно, – говорит он. – Россия никогда не согласится, чтобы Украина ушла в Европу, оставила Россию. Вы думаете, что это только я так считаю? Давайте вот выйдем из Кремля на площадь, вы покажете сто человек пальцем, а я скажу своей охране, чтобы они этих людей собрали, и вы им зададите этот вопрос, хотят ли они, чтобы Украина стала отдельным европейским государством. Я вам гарантирую: 96–95 человек из ста скажут: нет". Сегодня Владимир Путин считает так же. Горбачев считает так же. Нет человека в России, который бы думал иначе, я имею в виду политический класс, который при власти".

В 2020 году первый президент Украины возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Он сменил на этой должности своего преемника на посту президента – второго президента Украины Леонида Кучму.

Незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину Леонид Кравчук совместно с Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума из-за угрозы со стороны России. Они напомнили, что при подписании документа пять ядерных государств обязались уважать независимость и территориальную целостность Украины. Бывшие украинские лидеры призвали гарантов Будапештского меморандума "доказать свою подлинную силу" и то, что документ не был "простым обманом".

В конце июня прошлого года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело. После этого Кравчука поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, позднее он проходил реабилитацию в клинике в Германии. 10 мая после продолжительной болезни Леонид Кравчук скончался.