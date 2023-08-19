Умер народный артист России Игорь Ясулович

Народный артист России Игорь Ясулович умер в Москве на 82-м году жизни. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Ясулович родился в сентябре 1941 года в Куйбышевской области. В 1962 году окончил актёрский факультет ВГИК.

В 1962–1964 годах служил в Московском экспериментальном театре пантомимы "Эктемим", а затем вошёл в труппу Театра-студии киноактера (сейчач Центр театра и кино).

В кино артист дебютировал в 1961 году, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма "Девять дней одного года". Известность Ясуловичу принесли эпизодические роли в "Бриллиантовой руке", "12 стульях" и "Гардемарины, вперед! ". В качестве режиссёра в середине 1970-х годов поставил фильмы "Каждый мечтает о собаке" и "Пропал и нашелся".



Ясулович занимался озвучиванием фильмов и мультфильмов. С 1992 года работал руководил мастерской на факультете музыкального театра ГИТИС.

Ясулович выступал в защиту участников протеста на Болотной площади в 2012 году, против уголовного преследования группы Pussy Riot после акции в храме Христа-Спасителя.

В 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе актёр был одним из инициаторов конгресса интеллигенции против войны. Поддерживал арестованного в России украинского режиссёра Олега Сенцова. Был участником программ Радио Свобода.