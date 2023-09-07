Умер один из создателей советского телевидения Энвер Мамедов

В Москве на 101-м году жизни умер дипломат, журналист, бывший главный редактор Советского информационного бюро Энвер Мамедов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его близких.

Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Он участвовал в Великой Отечественной войне, работал на Нюрнбергском процессе в качестве заместителя начальника бюро переводов в составе советской части международного трибунала.

В 1950-х Мамедов руководил Главной редакцией вещания СССР на США, Англию и Латинскую Америку. С 1959 года стал главным редактором Совинформбюро, с 1961 года — первым заместителем главы правления АПН (Агентство печати "Новости").

В 1962–1985 годах работал первым заместителем председателя Гостелерадио СССР, быв одним из главных лиц советского телевидения времёх холодной войны.

Мамедов — выпускник Московского государственного педагогического института иностранных языков. Он владел английским, немецким, итальянским и французским языками.

"Это невероятно интересный человек. Во время войны он был в горах в Италии и представлял там советскую военную разведку, участвовал в операциях итальянских партизан против фашистов. А потом он был переводчиком на Нюрнбергском процессе, потому что он свободно владеет пятью языками, в том числе немецким. Это совершенно легендарная без всяких оговорок личность", - говорил о Мамедове президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

Тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко в эфире Радио Свобода называл Энвера Мамедова одним из двух создателей советского телевещания, занимавшего важную часть в пропагандисткой машине Советского Союза.