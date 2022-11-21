Умер основатель Российской экономической школы Гур Офер

Основатель Российской экономической школы, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Гур Офер умер на 89 году жизни. Об этом сообщается на сайте РЭШ.

Учёный был крупнейшим исследователем советской экономики. Осенью 1991 года, за несколько месяцев до распада Союза, он занялся организацией первой в стране современной экономической школы.

"Гур отвечал за всё, — рассказывает в фейсбуке бывший проректор РЭШ, профессор Чикагского университета Константин Сонин. — Надо было найти энтузиастов — профессоров со всего мира, людей, готовых дать какие-то деньги, правительственных чиновников, которые дали бы разрешение на запуск программы. Надо было написать программы обучения – в нашей стране не было ни программ, ни учебников, ни, ни, тем более, опыта преподавания экономической науки. Надо было найти студентов".

Школа официально была основана в мае 1992 года. Её учредителями стали Центральный экономико-математический институт РАН и МГУ им. Ломоносова. Первым ректором стал академик РАН Валерий Макаров. Первые студенты приступили к занятиям в сентябре.

К осени 2022 года РЭШ выпустила 2390 человек, среди её выпускников — ведущие российские экономисты, известные бизнесмены и сотрудники ведущих мировых университетов. Лекции в школе читали учёные с мировым именем, в 2009 году в школе выступал действующий президент США Барак Обама.