Умер основоположник социологии перевода философ Бруно Латур

Французский философ и социолог Бруно Латур умер в ночь на 9 октября в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Le Monde.

Латур родился в 1947 году. Получил философское и антропологическое образование. Читал лекции в Лондонской школе экономики и в Гарвардском университете. Автор книг "Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию" и "Политика природы. Как привить наукам демократию".

В 1987 году опубликовал один самых из значимых текстов по социологии науки и техники "Наука в действии: следуя за учёными и инженерами внутри сообщества".

Бруно Латур один из основоположников акторно-сетевой теории или социологии перевода. Она появилась в начала 1980-х годов. Подход рассматривает объекты как действующие единицы социальных отношений.