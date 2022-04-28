Умер осуждённый за госизмену физик Роман Ковалёв

Умер осуждённый по обвинению в государственной измене бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), физик Роман Ковалев. О смерти учёного 27 апреля сообщил правозащитный проект "Первый отдел". У Ковалёва было онкологическое заболевание. За две недели до смерти суд освободил его, удовлетворив соответствующее ходатайство.

В июне 2020 года Московский областной суд приговорил ученого к 7 годам колонии строгого режима.

Ранее уголовное дело против Романа Ковалёва объединили в одно производство с делом его учителя – другого сотрудника ЦНИИМаш (головное предприятие Роскосмоса) Виктора Кудрявцева, которого также обвиняли в госизмене.

Роман Ковалёв был задержан и арестован летом 2019 года, Виктор Кудрявцев – за год до этого. Кудрявцеву вменяли в вину передачу секретных сведений в брюссельский институт гидродинамики, которые могли быть использованы для создания новых видов вооружения. Следствие считало, что Роман Ковалёв мог помогать ему. В сентябре 2019 года Кудрявцев был отпущен из следственного изолятора под подписку о невыезде из-за ухудшения здоровья. У учёного был рак лёгких, а в апреле прошлого года он умер.