Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к 7 годам за госизмену

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалёв приговорён к 7 годам колонии по обвинению в государственной измене.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Московского областного суда. По её данным, ученый, начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш (это головное предприятие "Роскосмоса") будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Дело рассматривалось при закрытых дверях - из-за материалов под грифом "секретно". Суть обвинения официально не разглашается. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Ранее уголовное дело против Романа Ковалёва объединили в одно производство с делом его учителя – другого сотрудника ЦНИИМаш Виктора Кудрявцева, которого также обвиняют в госизмене. Однако позднее дело Ковалёва выделили в отдельное производство. Его рассмотрели в особом порядке в связи с полным признанием учёным вины, отмечает ТАСС.

Роман Ковалёв был задержан и арестован летом 2019 года, Виктор Кудрявцев – за год до этого. Кудрявцеву, по информации его защиты, вменяют в вину передачу секретных сведений в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики, которые могут быть использованы для создания новых видов вооружения. Свою вину Кудрявцев не признаёт. Его защитники отмечали, что к секретным сведениям физик не имел доступа более 20 лет, пишет "Интерфакс".

В 2019 году следствие изменило Виктору Кудрявцеву меру пресечения с ареста на подписку о невыезде после того, как у него нашли онкологическое заболевание.