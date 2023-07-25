Умер осуждённый за коррупцию глава Удмуртии Александр Соловьев

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев умер на 74 году жизни. В 2017 году он был снят с должности, а в 2020 году приговорён к 10 годам колонии строгого режима. Однако позже его освободили из колонии по состоянию здоровья.

Соловьёв был осуждён за получении взяток на сумму 140 миллионов рублей от строителей мостов через реки Кама и Буй на посту главы региона. Он себя виновным не признал. В интервью "Коммерсанту" он говорил, что в ходе следствия давал часть показаний из-за того, что "дало о себе знать [CИЗО] Лефортово", в котором он содержался.

В 2021 году дочь Соловьёва Евгения Сирик рассказывала, что у её отца сломан позвоночник в двух местах, отказала единственная почка и был инфаркт, сообщалось что он болен раком. При каких обстоятельствах он получил травмы позвоночника — не раскрывалось.