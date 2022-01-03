Умер палеоантрополог Ричард Лики, открывший "мальчика из Турканы"

Кенийский палеоантрополог, защитник природы и писатель Ричард Лики умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил президент Кении Ухуру Кениата.

Одно из самых известных открытий экспедиции под руководством Лики — "мальчик из Турканы". В 1984 году его экспедиция обнаружила на берегу озера Туркана скелет подростка, который жил примерно полтора миллиона лет назад, и относился к виду человек прямоходящий. Сегодня это экспонат Национального музея Кении.



Лики был главой Службы дикой природы Кении, где усилил меры по борьбе с браконьерством. В частности, он разрешил стрелять в браконьеров в ситуациях, когда все другие меры не помогали.



В 1993 году он потерял обе ноги, когда самолет, на котором он летел, потерпел крушение. В следующем году он покинул Службу охраны дикой природы, чтобы заняться политикой. Лики занимал пост генерального секретаря оппозиционной партии "Сафина", и представлял её в парламенте.



В 2001 году Лики ушёл в отставку. Он был представителем Transparency International , проекта ООН по выживанию человекообразных обезьян, председателем Института бассейна Туркана - некоммерческой организации, которая поддерживает исследователей, работающих вокруг озера Туркана. Он также писал книги.



Ричард Лики был сыном знаменитого ученого-палеоантрополога Луиса Лики.