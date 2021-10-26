Умер первый демократически избранный президент Южной Кореи

Первый избранный на свободных выборах президент Южной Кореи Ро Дэ У умер на 89 году жизни в госпитале в Сеуле. Он официально извинялся за личную коррупцию в эфире национального телевидения, и был приговорён к 25 годам тюрьмы за взятки и участие в военном перевороте. О его смерти сообщает агентство "Рёнхап".

Ро — кадровый военный, участник войны в Корее 1953 года и Вьетнамской войны. Он дослужился до звания генерала и принял участие в военном перевороте 1979 года, организованным его старым другом и однокашником Чон Ду Хваном.

Он участвовал в подавлении протестов в Кванджу в 1980 году, при которых погибли не меньше 165 человек, занимал посты государственного министра и министра национальной безопасности и военных отношений. Правивший страной Чон назвал его своим преемником. Однако перед передачей власти Ро, на фоне массовых протестов, руководил демократическими преобразованиями в стране, разрешив свободные прямые президентские выборы, с допуском к ним оппозиции.

На первых выборах явка составила 89 процентов, Ро победил на них, набрав чуть меньше 36 процентов голосов. На своём он добился вступления Южной Кореи в ООН в 1991 году, подписал соглашение о ненападении с КНДР и установил дипломатические отношения с Советским Союзом и Китаем.

Президент отвечал за организацию Олимпийских игр в Сеуле 1988 года и официально объявил об их открытии. Строительство многих объектов на играх вели заключённые трудовых лагерей, в которые власти насильно заключали бездомных и алкоголиков. Сотни из них погибли. Аллюзии на эти события содержатся в популярном корейском сериале "Игра в кальмара" (по-русски об этом можно прочитать здесь). Он не принимал участия в следующих выборах.

Вскоре после отставки Ро со слезами на глазах извинился за участие в коррупционных схемах. За время президентства он успел скопить на своих счетах 654 миллиона долларов, — рассказывает Reuters. За это, за переворот 1979 года и за убийство демонстрантов в Кванжу он был приговорён к 22 с половиной годам тюрьмы. Его предшественник Чон был приговорён к смертной казни. Обоих из них помиловали и освободили в 1997 году.