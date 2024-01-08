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Умер первый лауреат "Русского Букера", писатель Марк Харитонов

Марк Харитонов
Марк Харитонов

В Москве на 87-м году жизни умер писатель, поэт, переводчик, первый лауреат книжной премии "Русский Букер" Марк Харитонов. Об этом сообщили в издательстве "Новое литературное обозрение".

Стихи и проза Харитонова публиковались, начиная с конца 1960-х, во многих литературных журналах — как официальных, так и самиздатовских. Он автор многих книг художественной прозы и эссе. За роман "Линии судьбы, или сундучок Милашевича" Харитонов в 1992 году был удостоен премии "Русский Букер", став её первым лауреатом. Премия, существовавшая с 1992 по 2019 год, была одной из главных книжных наград в России. В 1997 году его сборник эссе получил французскую литературную премию как лучшая иностранная книга года.

Харитонов также много работал как переводчик немецкоязычной литературы. В его переводах в России изданы произведения Франца Кафки, Томаса Манна, Германа Гессе, Стефана Цвейга, Элиаса Канетти и других известных писателей ХХ века.

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