Букеровскую премию получил ирландец Пол Линч за роман-антиутопию

Букеровскую премию за лучший роман на английском языке получил 46-летний ирландский писатель Пол Линч за роман-антиутопию "Песнь пророка".

Жюри назвало произведение "захватывающим, стремительным и конфронтационным". Роман рассказывает об Эйлиш Стак, которая вынуждена растить четверых детей в одиночку, после того как тайная полиция арестовала её мужа за участие в протестах.

"Ирландия находится под властью правительства, склоняющегося к тирании. И по мере того, как Ирландию захлёстывает кровавая волна, Эйлиш оказывается втянутой в кошмарную логику разрушающегося общества", говорится в букеровском описании книги.

Церемония награждения прошла в Лондоне. По словам Линча, он писал роман четыре года и события в нём не привязаны к какому-то времени. "Возможно, обществу нужно тщательнее думать о том, каким должен быть ответ на выраженные протестующими идеи", – сказал лауреат.