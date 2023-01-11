Умер первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов

В Уфе в среду умер первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов. Об этом сообщили власти республики. Рахимову было 88 лет.

"Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, который посвятил всего себя служению республике и России", - написал глава Башкортостана Радий Хабиров в телеграме. В конце декабря он сообщал, что Рахимов болен.

Муртаза Рахимов в советские времена был инженером, затем директором Уфимского нефтеперерабатыващего завода. В 1990 был избран председателем Верховного Совета Башкирской АССР - тогда это была высшая должность в республике. При нём в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Башкортостан. В ней говорилось о договорном характере отношений республики с Российской Федерацией. После распада СССР и обретения Россией независимости, Рахимов от имени Башкортостана подписал Федеративный договор и договор о разграничении предметов ведения с федеральным центром. В 1990-е годы республика, в сравнении со многими субъектами федерации, имела относительно высокий уровень автономии в составе России.

Президентом Башкортостана Рахимов был избран в декабре 1993 года. Несколько раз переизбирался на эту должность. Независимые наблюдатели сообщали о фальсификациях выборов в республике - как на федеральном, так и на местном уровнях.

Муртаза Рахимов в 1999 году был одним из лидеров блока "Отечество - вся Россия", противостоявшего Кремлю, однако после его поражения на выборах в Госдуму, как и другие лидеры "ОВР", перешёл в лагерь сторонников Владимира Путина и участвовал в создании "Единой России".

Рахимов оставался на посту президента до 2010 года, когда ушёл в отставку под давлением Администрации президента России. Впоследствии должность президента Башкортостана, как и других республик в составе России, была переименована в главу.

Сын Муртазы Рахимова Урал Рахимов долгое время возглавлял компанию "Башнефть". Он покинул пост в 2009 году и уехал из России практически одновременно с отставкой его отца. Впоследствии против Урала Рахимова было возбуждено уголовное дело, однако Австрия отказала в его экстрадиции.