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Умер певец Борис Моисеев

Певец Борис Моисеев

На 69 году жизни умер певец Борис Моисеев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его арт-директора.

Десять лет назад Моисеев перенёс инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, была нарушена речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил состояние здоровья артиста. В последние годы он не появлялся на публике и вёл уединенный образ жизни.

Борис Моисеев родился 1954 году в Могилёве, рос без отца. Его мать была политической заключённой. Ей Моисеев посвятил песню "Глухонемая любовь". ​

После окончания школы будущий певец уехал в Минск, где поступил в хореографическое училище. Учился у балерины Нины Млодзинской, затем работал в Харьковском театре оперы и балета.

В 1978 году создал танцевальное трио "Экспрессия", которое пригласила к себе в шоу Алла Пугачёва. По словам Моисеева, певица всегда поддерживала его, даже после того, как он стал тяжело болеть.

В 90-е годы Моисеев начинает сольную карьеру, активно ставит шоу и спектакли, в том числе "Дитя порока" (1995 г), "Королевство любви" (1997 г) и "Не отрекаюсь" (2000 г).

Борис Моисеев – заслуженный артист России, лауреат российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон".

Он был одним из первых открытых певцов-геев в России. По словам Моисеева, он "никогда не скрывал своей ориентации и в прошлом часто за это получал". Но позже – в нулевые – певец стал отрицать свою причастность к ЛГБТ-сообществу.

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