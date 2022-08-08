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Лицом к событию

"Захар подло пользуется ситуацией"

Марат Гельман

В Госдуме прошло первое заседание «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД). Инициативники собираются перевоспитывать деятелей культуры, как противников "спецоперации", так и "молчунов". На сайте неомаккартисты готовы принмать доносы.

В эфире программы «Лицом к событию» галерист, член антивоенного комитета Марат Гельман. Говорим о текущей политике и о зачистке культурного поля в России.

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