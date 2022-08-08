"Захар подло пользуется ситуацией"

В Госдуме прошло первое заседание «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД). Инициативники собираются перевоспитывать деятелей культуры, как противников "спецоперации", так и "молчунов". На сайте неомаккартисты готовы принмать доносы.

В эфире программы «Лицом к событию» галерист, член антивоенного комитета Марат Гельман. Говорим о текущей политике и о зачистке культурного поля в России.