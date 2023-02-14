Писатель Андрей Левкин умер на 69-м году жизни. Об этом в фейсбуке сообщили его друзья.

Левкин был фактическим редактором русского издания литературно-художественного ежемесячного журнала "Родник", который выходил в Риге в 1987–1994 годах. В 1995 году журнал "Родник" получил Малую Букеровскую премию как "лучший русскоязычный литературный журнал ближнего зарубежья".

В начале 1990-х годах Левкин работал на русском телевидении Латвии. После переезда в Москву он возглавлял интернет-проекты "СМИ.ру" и "Полит.ру".

Проза Андрея Левкина публиковалась в ряде литературных журналов, в 2001 году писатель стал лауреатом премии Андрея Белого в номинации "Проза". В 2012 году Андрей Левкин вместе с писателем Кириллом Кобриным создали литературно-художественного проекта Post(non)fiction.