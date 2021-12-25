Умер писатель и глава Фонда защиты детей Альберт Лиханов

Умер писатель, глава Российского детского фонда и Фонда защиты детей Альберт Лиханов. Ему было 86 лет. Источник "РИА Новости" сообщает, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Лиханов родился в 1935 году в Кирове. В 1958 году закончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал главным редактором изданий "Комсомольское племя" и журнала "Смена".

В 1991 году Лиханов возглавил правление Российского детского фонда. В октябре прошлого года по инициативе писателя был создан Фонд защиты детей. Соответствующий указ подписал президент России.

Обладатель государственных наград и премий. Несколько раз Лиханова признавали Человеком года в России, а в 2005 году – в США. Удостоен мировой медали Freedom. Кембриджский университет внёс Лиханова в список "2000 выдающихся европейцев XXI века".

Альберт Лиханов – автор многих книг. Первый рассказ "Шагреневая кожа" был опубликован в журнале "Юность" в 1962 году. Среди известных литературных произведений Лиханова - "Мой генерал", "Благие намерения", трилогия "Семейные обстоятельства", "Невинные тайны", "Мальчик, которому не больно".

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