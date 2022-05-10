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Умер писатель и журналист Игорь Свинаренко

Писатель и журналист Игорь Свинаренко умер 10 мая на 65 году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке его друг, художник Андрей Бильжо.

Свинаренко был автором книг о современной истории России: вместе с бывшим вице-премьером страны Альфредом Кохом журналист брал интервью у политиков и общественных деятелей 90-х в цикле "Ящик водки", отдельно написал "Москва за океаном", "Записки одессита", "Донбасс до…".

В начале 1990-х был издателем одного из первых мужских журналов на российском рынке, основанного Владиславом Листьевым ежемесячника "Медведь". В советское время работал в подпольном издательстве, выпускавшем христианскую литературу.

Свинаренко родился в Донецке в номенклатурной семье, окончил журфак МГУ им. Ломоносова, сотрудничал с газетами "Макеевский строитель" и "Макеевский рабочий", "Комсомолец Донбасса", "Комсомольская правда". Работал в "Коммерсанте", "Собеседнике", журнале "Сноб" и был собственным корреспондентом журнала "Столица" в США. Он много раз был гостем эфиров Радио Свобода.

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