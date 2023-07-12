Умер французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, сообщила Моравская государственная библиотека. Он скончался ещё 11 июля, однако известно об этом стало сегодня, пишет Le Monde со ссылкой на его издателя. Автору "Невыносимой лёгкости бытия" было 94 года.

Кундера родился в Брно 1 апреля 1929 года в семье ректора престижной в Центральной Европе Академии исполнительских искусств (AMU). После гимназии Кундера поступил в Карлов университет, где изучал литературоведение и эстетику, рассказывает iDnes. Однако после двух семестров он решил изучать режиссуру и сценарное мастерство в AMU.

Он преподавал литературу в Академии и дослужился до должности доцента. В 1950-е Кундера был известен в основном как поэт, дебютировав в прозе только в 1958 году. Свой первый роман, "Шутка", он опубликовал в 1967 году. Тогда же на съезде Союза чехословацких писателей он произнёс речь "О неочевидности существования чешской нации", за которую после Пражской весны его фактически удалили из публичной жизни, убрав с полок и его первую книгу.

В 1975 году Кундера переехал во Францию по приглашению Университета Ренна, и остался там жить. В 1981 году он получил французское гражданство. Через 9 лет он опубликовал последний роман на чешском языке, "Бессмертие", после этого писав по-французски.

Кундера вёл замкнутый образ жизни, почти не давал интервью. Одним из немногих исключений стало его опровержение публикации чешского журнала Respekt, написавшего в 2008 году, что писатель сотрудничал со Службой государственной безопасности Чехословакии.

Он не вернулся на родину после эмиграции из коммунистической страны и до последнего запрещал издавать себя в Чехии. В 2019 году он, по предложению премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, восстановил чешское гражданство, отобранное у него коммунистами.