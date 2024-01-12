Семья поэта Льва Рубинштейна опровергла сообщения о его смерти

Семья поэта Льва Рубинштейна и его врач вечером 12 января не подтвердили сообщения о его смерти. Сообщается, что он находится в реанимации в тяжёлом состоянии, передают "Известия".

В пятницу о смерти поэта сообщили в социальных сетях несколько его друзей, однако эта информация не подтвердилась.

Льва Рубинштейна 8 января сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Он был доставлен в НИИ Склифосовского с множественными травмами, прооперирован и погружён в медикаментозный сон.

Против 63-летнего водителя автомобиля, сбившего Рубинштейна, возбудили уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного движения ему грозит несколько лет лишения свободы.

Лев Рубинштейн — один из самых ярких поэтов московского концептуализма. Он создал собственный жанр поэзии на стыке словесности, визуального искусства и перформанса. С середины 1970-х годов публиковался в советском "самиздате" и за рубежом. Был близок художественному и литературному андерграунду.

С 1990-х Рубинштейн активно печатается в СМИ, в том числе в изданиях "Коммерсантъ", "Итоги", "Еженедельный журнал".

Рубинштейн – активный общественный деятель. Он выступал против войны в Чечне, в защиту участниц Pussy Riot Марии Алёхиной и Надежды Толоконниковой, против поддержки Россией сепаратистов в Украине.

В 2017 году он вышел из состава русского ПЕН-Центра, заявив, что центр не выполняет свои обязательства по защите писателей, которых преследуют за их творчество. В марте 2022 года подписал открытое письмо с осуждением полномасштабного вторжения России в Украину.

Рубинштейн - лауреат литературных наград "НОС" и премии Андрея Белого. Его произведения переведены на множество языков.