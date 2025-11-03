Умер политик и правозащитник Валерий Борщёв

Умер правозащитник, бывший депутат Госдумы Валерий Борщёв. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Борщёву был 81 год. Он долго болел, "последний год не вставал. Но был активен. Звонил. Пытался помочь разным людям, попавшим в беду", - пишет Меркачева.

Валерий Борщёв окончил факультет журналистики МГУ, занимался правозащитной деятельностью с конца 1970-х годов, подвергался преследованиям со стороны советских властей. В 1990 году был избран депутатом Моссовета, в в 1993 - депутатом Госдумы, был членом фракции "Яблоко". Работал в Госдуме также во втором созыве (1995-1999 годы). Был одним из авторов закона об общественном контроле в местах лишения свободы, благодаря которому появился существующий до сих пор институт общественных наблюдательных комиссий.

Был членом, а с 2019 года - сопредседателем Московской Хельсинкской группы, в 2014 году осудил аннексию Крыма и российское вмешательство в дела Украины. Был главой правозащитной фракции партии "Яблоко", членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека. Неоднократно был участником эфиров Радио Свобода.