В местах лишения свободы умер политзаключенный Олег Тырышкин, пишет RusNews со ссылкой на активистов, которые переписывались с ним. По их словам, он умер "из-за сердца".

Где именно Тырышкин был в момент смерти, точно неизвестно, потому что это произошло во время этапа. Предположительно, он находился в Кемеровской области.

Олегу Тырышкину было 64 года. Он был шахтером из Кузбасса и профсоюзным активистом. В декабре 2024 года военный суд приговорил его к двум годам колонии общего режима по статье о "публичном оправдании терроризма" в связи с оставленным им во "Вконтакте" комментарием о гибели Ахмата Кадырова в 2004 году.

Как говорится на сайте "Поддержка политзаключенных. Мемориал", Тырышкин, не отрицая авторства вменяемого ему комментария, не признавал свою вину, считая обвинение необоснованным. Он настаивал, что его слова носили эмоциональный характер.

Судебный процесс над Тырышкиным проходил в закрытом режиме. Заседания несколько раз переносились, в том числе из-за состояния его здоровья: у него были серьезные проблемы, включая кисту головного мозга.