Умер последний глава правительства России в составе СССР Иван Силаев

Последний председатель Совета министров РСФСР, то есть глава российского правительства в составе СССР, Иван Силаев умер 8 февраля на 93-м году жизни в Нижнем Новгороде. Об этом в четверг сообщил в соцсетях авиастроительный завод "Сокол", директором которого чиновник был в 1970-х годах.

Силаев — инженер-авиастроитель, на военном авиазаводе прошёл карьерный путь от мастера до директора, после чего был отправлен на повышение в советское правительство. Был министром станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, министром авиационной промышленности, заместителем главы советского правительства. В 1986 году возглавлял правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1990 году, по инициативе будущего президента Бориса Ельцина, был назначен главой правительства РСФСР. Год спустя подал в отставку. Уход чиновника с поста главы российского правительства Борис Ельцин в своих мемуарах объяснил так: "При всем уважении к Ивану Степановичу Силаеву я понимал, что такой человек дальше находится на этом посту не может. Настала пора привести экономиста со своей концепцией... Настала пора самых решительных действий в экономике".

Во время путча 1991 года Силаев противостоял ГКЧП. В интервью журналу "Русская жизнь" он позднее говорил, что не считал себя демократом, "но иначе не мог".

Осенью 1991 года Силаев назначался главой Межгосударственного комитета по экономической политике — премьер-министром несостоявшегося правительства СНГ. Три года был послом России при Европейских сообществах в Брюсселе. Занимался бизнесом, входил в состав совета директоров нефтяной компании "ЮКОС". За работу награждён двумя высшими советскими наградами — Орденами Ленина, званием Героя Социалистического труда и другими орденами и медалями.