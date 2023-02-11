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Умер последний коммунистический премьер ГДР

Ханс Модров

В Берлине умер последний коммунистический глава правительства Германской демократической республики (ГДР) Ханс Модров. При нём фактически были начаты демократические реформы, завершившиеся объединением Германии в 1990 году.

О смерти 95-летнего Модрова сообщила германская Левая партия - правопреемница Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), руководившей ГДР.

17-летний Модров был взят в плен советскими войсками в 1945 году, 4 года был в плену в СССР, затем учился там же в комсомольской школе. Долгие годы он был высокопоставленным функционером СЕПГ, возглавлял дрезденскую партийную организацию. Главой правительства он стал спустя 4 дня после падения Берлинской стены, 13 ноября 1989 года, в условиях масштабного кризиса власти в ГДР, когда массовые демонстрации заставили правящую партию пойти на уступки.

На посту премьера Модров провёл ряд демократических реформ. В состав правительства он включил ряд представителей оппозиции. Модров выступал против объединения Германии в ближайшей перспективе. В марте 1990 года он был вынужден объявить свободные выборы, по итогам которых к власти в ГДР пришли сторонники быстрого объединения с ФРГ. 12 апреля на посту премьера Модрова сменил Лотар де Мезьер, а уже в октябре Германия воссоединилась.

Модров стал депутатом бундестага от партии ПДС, в которую преобразовалась СЕПГ (впоследствии она была переименована в "Левую"). Был также депутатом Европарламента. Он настаивал на том, что бывшую ГДР нельзя оценивать лишь в негативном свете, отмечая, в частности, что руководство Восточной Германии способствовало послевоенному примирению с Польшей. В российском посольстве в ФРГ выразили соболезнования в связи с его кончиной.

На днях умерли ещё два политика, занимавшие посты глав правительств в советские времена - бывший премьер-министр социалистической Чехословакии Любомир Штроугал и бывший глава правительства РСФСР и так и не ставшего полноценным правительством СССР Межгосударственного экономического комитета Иван Силаев.

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