Умер последний свидетель убийства Троцкого - его внук Эстебан Волков

В Мехико в возрасте 97 лет умер Эстебан Волков - внук революционера Льва Троцкого. Он был последним остававшимся в живых свидетелем убийства Троцкого. В Мексике он превратил дом деда в музей.

Эстебан Волков родился в 1926 году. Его матерью была старшая дочь Троцкого Зинаида Бронштейн. При рождении мальчику дали имя Всеволод. Отец, Платон Волков, был сослан, когда ребёнку не было и двух лет. Мать переехала в Турцию, где в изгнании жил Лев Троцкий. В 1937 году Троцкий переехал в Мексику и забрал туда же внука (Зинаида Бронштейн в 1933 году покончила с собой). В Мексике Всеволод Волков сменил имя на Эстебан.

Волков был свидетелем нескольких покушений на деда и его убийства в 1940 году мексиканским агентом НКВД Рамоном Меркадером. В доме, где жил Троцкий, он основал дом-музей, а также стал создателем Центра исследований и публикаций Троцкого.

В 2017 году российский "Первый канал" выпустил сериал "Троцкий" режиссёров Александра Котта и Константина Ставского. В 2019 году, когда сериал купил Netflix, Эстебан Волков написал открытое письмо, в котором подробно разобрал сюжет сериала и указал на многочисленные неточности и фальсификации. Письмо подписали несколько сотен ведущих историков, философов и публицистов мира.