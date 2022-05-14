Глава комитета "За гражданские права", председатель комиссии президентского Совета по правам человека по развитию пенитенциарной системы Андрей Бабушкин умер в Москве на 59 году жизни. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачёва.

Накануне правозащитник был госпитализирован в реанимацию 20-й московской больницы в Бабушкинском районе на севере города. Он попал туда с обострением давнего заболевания, рассказывала Меркачёва газете "Коммерсантъ". "Его откачали, но врачи сказали, что жизненно необходимо вести здоровый образ жизни, а он ведь просто себя извел",— сказала она.

Бабушкин родился 28 января 1964 году в Подмосковье. В середине 1980-х служил в армии. Там он вступил кандидатом в члены КПСС и активно боролся с дедовщиной. После демобилизации работал в Доме пионеров и учителем истории и географии в школе. В 1989 году закончил отделение научного коммунизма философского факультета МГУ.

В 1991 году Бабушикин возглавил комиссию Москвы по делам тюрем и предупреждению правонарушений. С 1993 года начал работать в комитете "За гражданские права" - сначала как исполнительный директор Общества попечителей пенитенциарных учреждений, а с 2002 года как глава организации.

Создатель и руководитель Службы помощи детям–сиротам, усилиями которой были возвращены домой и в приюты более 500 беспризорных детей.

С 2012 был членом Совета при президенте Росии по развитию гражданского общества и правам человека.

Бабушкин выступал в поддержку обвиняемых по делу "Сети", призывал расследовать пытки и нарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов.