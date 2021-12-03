Совет по правам человека при президенте России подготовит доклад о системной насилии внутри российской исправительной системы. В документе будут представлены меры исправления ситуации. Среди возможных предложений — повышение зарплат российских тюремщиков и повышение их квалификации, а также достижение "неотвратимости наказания" для людей, пойманных на пытках.

Доклад СПЧ будет подготовлен по итогам инспекции российских колоний, которая завершается в пятницу, 3 декабря, пишет газета "Коммерсантъ". Документ будет представлен новому руководству ФСИН, омбудсмену Татьяне Москальковой и генеральному прокурору Игорю Краснову, а выводы — президенту Владимиру Путину.

Члены СПЧ приступили к проверкам колоний в середине ноября. Тогда правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи пыток заключённых в Саратовской области. Члены совета Игорь Каляпин, Ева Меркачёва и Андрей Бабушкин побывали в исправительных учреждениях в Мордовии и Кировской области, где, как пояснили в СПЧ, чаще всего сообщают о пытках заключённых.

Доклад и предложения правозащитников должны быть подготовлены к ежегодной встрече членов СПЧ с Путиным. Она намечена на 9 декабря.