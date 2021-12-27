Умер снявший "Далласский клуб покупателей" Жан-Марк Валле

На 59-м году жизни скончался канадский режиссёр и продюсер Жан-Марк Валле.

Среди наиболее известных его работ – сериал "Большая маленькая ложь", принёсший Валле телевизионную премию "Эмми", а также снятый в 2013 году фильм-драма "Далласский клуб покупателей", который получил множество номинаций американской кинопремии "Оскар".

Представитель режиссёра Бамбл Уорд сообщил в воскресенье, что Валле внезапно умер в своём коттедже в окрестностях Квебека. При этом предполагаемая причина смерти не называется.

Как отмечает Associated Press, за последние 10 лет в картинах Жан-Марка Валле снимались такие известные актёры, как Николь Кидман, Мерил Стрип, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Эмили Блант, Мэттью Макконахи, Джаред Лето. Валле часто снимал при натуральном освещении, используя ручные камеры. Он предоставлял актёрам возможность импровизировать с текстом и быть свободными в движениях в момент съёмки.

Как режиссёр Жан-Марк Валле начинал с музыкальных клипов и короткометражных фильмов. Первый полнометражный фильм под названием "Чёрный список" снял в 1995 году. Среди других работ Валле – фильмы "Кафе де Флор", "Дикий", "Разрушение", сериал "Острые предметы" и другие.