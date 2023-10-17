Умер соратник Зеленского, бывший участник КВН Сергей Сивохо

В Германии, в больнице умер украинский актёр, продюсер, политик и соратник Владимира Зеленского Сергей Сивохо. Об этом сообщили издания УНИАН и "Страна.ua".

Причиной смерти Сивохо, которому было 54 года, называется хроническая болезнь легких.

Ранее о том, что Сивохо отключат от системы поддержки жизни, сообщила член Общественной палаты России Анна Ревякина, которая так же, как и Сивохо, является уроженкой Донецка. "Из-за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались", — написала она в телеграме.