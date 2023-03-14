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Умер советский диссидент, журналист, правозащитник Сергей Григорьянц

Сергей Григорьянц

На 82-м году жизни скончался советский диссидент, бывший политзаключённый, журналист, литературовед и правозащитник Сергей Григорьянц.

Об этом 14 марта в фейсбуке сообщила его дочь Анна Григорьянц. "Сегодня не стало моего отца...Вечная память", - говорится в сообщении.

Сергей Григорьянц родился 12 мая 1941 года в Киеве. Учился в Киевском политехническом институте, Рижском училище инженеров гражданской авиации, а также на факультете журналистики МГУ.

В 1975 году был арестован КГБ и приговорен к пяти годам заключения за антисоветскую агитацию и пропаганду. После освобождения, в 1982–1983 годах распространял в самиздате информацию о нарушениях прав человека в СССР. В 1983 году был вновь арестован и осужден на семь лет строгого режима за свою правозащитную деятельность.

После начала Перестройки Григорьянц был освобождён в 1987 году по амнистии. Он начал издавать журнал "Гласность" с критикой коммунистической системы. В 1989 году Сергей Григорьянц был награжден международной премией WAN "Золотое перо Свободы". В 1990-х периодически выступал с требованием люстраций, подавал в суд на КГБ.

В июле 2018 года сообщалось, что Сергея Григорьянца в Москве сбила машина. Водитель тогда скрылся. У правозащитника в результате происшествия оказалась повреждена нога. Он не исключилт, что происшествие могло быть подстроенным.

Григорьянц был резким критиком политики Владимира Путина, высказывался против ущемления демократических свобод в России, критиковал российские власти за войну в Чечне. В 2014 году Сергей Григорьянц осудил российскую агрессию в отношении Украины, подавал жалобу в суд в Гааге с требованием суда над Путиным.

Сергей Григорьянц основал и возглавлял фонд "Гласность". Не раз был гостем эфиров Радио Свобода. О времени и месте похорон пока не сообщается.

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