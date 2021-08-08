Умер украинский художник Александр Ройтбурд

Украинский художник Александр Ройтбурд умер на 60 году жизни, написали в фейсбуке режиссёр Олег Сенцов и киевский журналист Екатерина Сергацкова. Он был руководителем Одесского художественного музея и активистом Евромайдана в 2014 году.

Ройтбурд родился и работал в Одессе, в 1993 году выступил сооснователем ассоциации "Новое искусство", работал директором Галереи Марата Гельмана в Киеве. Его работы находятся в собраниях Музея современного искусства в Нью-Йорке, Третьяковской галереи и арт-центра современного искусства в Киеве.

После Евромайдана в 2014 году художник был куратором выставки "Кодекс Межигорья", собрания предметов из резиденции свергнутого президента Виктора Януковича. Ройтбурд неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода,