Умер учёный Игорь Козловский. Он 2 года провёл в тюрьме "ДНР"

В ночь на 6 сентября в Киеве умер известный украинский историк, религиовед Игорь Козловский. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода. Козловскому было 69 лет, причиной смерти стал сердечный приступ.

Козловский родился в Макеевке Донецкой области. Был кандидатом исторических наук, автором научных работ по истории, философии и психологии религии. После начала конфликта в Донбассе в 2014 году Козловский занял проукраинскую позицию.

В 2016 году он был похищен поддерживаемыми Россией сепаратистами самопровозглашённой "ДНР". В мае 2017 года так называемый "военный трибунал ДНР" приговорил Козловского к двум годам и восьми месяцам лишения свободы – за контакты с рядом запрещённых в "республике" организаций и якобы хранение боеприпасов.

Козловский провёл в заключении в подвальной тюрьме около 700 дней. Он рассказывал, что подвергался там избиениям и пыткам. В декабре 2017 года он был освобождён в ходе обмена пленными между киевскими властями и донецкеими сепаратистами.