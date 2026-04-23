Умер ведущий программы "Человек и закон" Алексей Пиманов

Умер российский режиссер и телеведущий Алексей Пиманов. Ему было 64 года. Об этом сообщил "Первый канал", на котором Пиманов 30 лет вел передачу "Человек и закон".

"У Алексея Пиманова не выдержало сердце", – говорится в сообщении телеканала.

Пиманов работал на телевидении почти 40 лет, начав карьеру с должности видеоинженера. В 1996-2010 годах возглавлял телекомпанию "Останкино", а с 2013 года был президентом медиахолдинга "Красная звезда".

После начала российского вторжения в Украину Алексей Пиманов попал под санкции Евросоюза, Великобритании и других стран.