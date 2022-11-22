Умер Юрий Шухевич, герой Украины и сын одного из командиров УПА

Ночью 22 ноября на 90-м году жизни в Германии умер Юрий-Богдан Шухевич, герой Украины, политзаключённый советских времён и сын одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) и командующих Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

Юрий Шухевич родился 28 марта 1933 года во Львовском воеводстве Польши (на территории современной Львовской области Украины). В детстве с 1939 года жил в Кракове, а с 1941 года – во Львове.

В 1945 году бабушку и мать Юрия Шухевича арестовали за связь с антисоветским подпольем, а его с сестрой отправили в сначала в чернобыльский, а затем в донецкий детский дом. Оттуда он сбежал и вернулся на запад Украины.

В 1948 году Юрий Шухевич вернулся в Донецк забрать сестру. Там его арестовали. Суд приговорил его к 10 годам лагерей. Срок он отбывал в Дубравлаге. В 1950 году Шухевича этапировали на запад Украины для опознания тела его отца, командующего УПА, убитого спецотрядом министерства госбезопасности СССР.

В 1954 году Шухевича освободили по амнистии, но в том же году вновь отправили в тюрьму. В 1958 году Шухевич получил новый 10-летний срок. Отбывал он его в Мордовии.

Освободившись в 1968 году, Шухевич уехать жить в Нальчик, так как в течение 5 лет ему запрещалось жить на родине. Там он сблизился с диссидентами и написал антисоветскую брошюру, которая была найдена во время очередного обыска его квартиры. За это суд в 1972 году приговорил его в очередной раз к 10 годам лишения свободы.

В общей сложности Шухевич провёл в советских тюрьмах и лагерях 28 лет. Вернуться во Львов он смог только в 1989 году.

С 1990 по 1994 год возглавлял Украинскую национальную ассамблею – Украинскую национальную самооборону (УНА-УНСО). Участвовал в политической жизни. В августе 2006 года президент Украины Виктор Ющенко присвоил Шухевичу звание Героя Украины.

Участвовал в парламентских выборах 26 октября 2014 года в партийном списке "Радикальной партии Олега Ляшко", из-за чего был снят с должности председателя УНА-УНСО. По итогам выборов прошёл в Верховную раду, став народным депутатом Украины VIII созыва (с 2014 по 2019 годы). Выступал в поддержку декоммунизации Украины, за разрыв дипотношений с Россией. В последнее время болел, находился на лечении в Германии.