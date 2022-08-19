Во Львове перенесут захоронения советских воинов

Городской совет Львова принял решение перезахоронить останки советских воинов, похороненных на Марсовом поле. Вместо советского воинского кладбища планируется создать мемориальный комплекс героев Украины. Он станет местом памяти украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость страны. Здесь будут захоранивать военнослужащих, погибших на войне с Россией. Отведено место и для погребения бойцов Украинской повстанческой армии (УПА).
Куда именно перенесут могилы советских воинов, пока неизвестно, но львовский Горсовет уже определил порядок и процедуру поиска нового места для их захоронения.
О том, что на проект нового мемориального комплекса будет объявлен конкурс, стало известно в мае, сейчас идет работа над его техзаданием. Главный архитектор Львова Антон Коломейцев отметил, что речь идет об изменении всей территории Марсова поля. Помимо воинского кладбища, комплекс должен включать в себя мемориальную площадь и памятный парк.
- Существующий сейчас мемориал на Марсовом поле во Львове официально считается местом захоронения советских солдат и офицеров, павших при освобождении Львовщины от гитлеровцев во время Второй мировой войны. Однако есть и могилы с послевоенными датами смерти, вплоть до 1950 года. По словам руководителя управления охраны исторической среды Лилии Онищенко, это захоронения сотрудников НКВД, принимавших участие в боях с отрядами УПА и карательных операциях на Галичине. Всего на Марсовом поле 3491 могила.
- До создания советского мемориала на Марсовом поле также располагалось воинское кладбище, где были похоронены павшие во время Первой мировой войны. Их останки были эксгумированы и перезахоронены в другом месте.
- В конце октября 2021 года в рамках политики декоммунизации на мемориале был демонтирован памятный знак "Орден Отечественной войны".
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