Во Львове перенесут захоронения советских воинов

Городской совет Львова принял решение перезахоронить останки советских воинов, похороненных на Марсовом поле. Вместо советского воинского кладбища планируется создать мемориальный комплекс героев Украины. Он станет местом памяти украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость страны. Здесь будут захоранивать военнослужащих, погибших на войне с Россией. Отведено место и для погребения бойцов Украинской повстанческой армии (УПА).

Куда именно перенесут могилы советских воинов, пока неизвестно, но львовский Горсовет уже определил порядок и процедуру поиска нового места для их захоронения.

О том, что на проект нового мемориального комплекса будет объявлен конкурс, стало известно в мае, сейчас идет работа над его техзаданием. Главный архитектор Львова Антон Коломейцев отметил, что речь идет об изменении всей территории Марсова поля. Помимо воинского кладбища, комплекс должен включать в себя мемориальную площадь и памятный парк.