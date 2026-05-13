Умер журналист, ведущий "До и после полуночи" Владимир Молчанов

Умер Владимир Молчанов - российский журналист, телеведущий, наибольшую известность которому принесла работа на телевидении в конце 1980-х годов, во времена перестройки. Ему было 75 лет.

О смерти Молчанова сообщил журналист Юрий Рост. "Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима", - написал он.

Владимир Молчанов родился в Москве, по образованию филолог, специалист по Нидерландам. С начала 1970-х годов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН), в западноевропейской редакции. В 1987 году начал работу на телевидении, стал автором и ведущим новой телепрограммы "До и после полуночи", которая приобрела огромную популярность благодаря своему нестандартному формату, интервью с известными личностями и звучавшей в ней популярной музыке. Был также ведущим программы "Время" и информационных программ.

В интервью "Медузе" Молчанов рассказывал, что во время январских событий в Вильнюсе в 1991 году он отказался вести программу "Время" и "выкинул партбилет" (с 1970-х годов был членом КПСС). В 1991 году ушёл с советского телевидения. Работал в 1991 году в осаждённом Белом доме. В последующие годы работал в ряде телепроектов, которые были посвящены главным образом культуре, автор нескольких документальных фильмов. В последние годы тяжело болел.